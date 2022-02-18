На заседании Правительства Тверской области обсудят подготовку к пропуску весеннего половодья

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На заседании Правительства Тверской области, которое 1 марта проведет Губернатор Игорь Руденя, обсудят подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Верхневолжья.
Ежегодно этот вопрос рассматривается заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Среди ключевых мероприятий – проверка готовности гидротехнических сооружений к пропуску дополнительных объемов воды, формирование материально-технических ресурсов, группировки сил и средств, которые при необходимости будут работать в местах подтоплений, проверка систем оповещения жителей, расчистка водопропускных труб, элементов водоводов и другие.
Также в повестку дня заседания Правительства включены вопросы по поддержке муниципальных учреждений культуры, крестьянских (фермерских) хозяйств и развитию сельской кооперации.
Кроме того, будут рассмотрены проекты региональных программ в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», посвящённые борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
Пресс-служба Правительства Тверской области