На заседании Правительства Тверской области обсудят подготовку к пропуску весеннего половодья

posted by Максим Малахов on пн, 02/28/2022 - 14:56

На заседании Правительства Тверской области, которое 1 марта проведет Губернатор Игорь Руденя, обсудят подготовку к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Верхневолжья.

Ежегодно этот вопрос рассматривается  заблаговременно, чтобы в плановом режиме обеспечить подготовку к прохождению паводка и организовать работы по обеспечению безопасности жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Среди ключевых мероприятий  – проверка готовности гидротехнических сооружений к пропуску дополнительных объемов воды, формирование материально-технических ресурсов, группировки сил и средств, которые при необходимости будут работать в местах подтоплений, проверка систем  оповещения жителей, расчистка водопропускных труб, элементов водоводов и другие.   

Также в повестку дня заседания Правительства включены вопросы по поддержке муниципальных учреждений культуры, крестьянских (фермерских) хозяйств и развитию сельской кооперации.

Кроме того, будут рассмотрены проекты региональных программ в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», посвящённые борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области