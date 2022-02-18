В Тверской области почтут память Героя Советского Союза Ивана Петровича Зайцева

1 марта исполнится 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца Верхневолжья Ивана Петровича Зайцева. На малой родине Героя, в Зубцовском районе, в честь этого события пройдут памятные мероприятия. Они запланированы в день освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков 3 марта.

Иван Зайцев родился родом из деревни Ново-Александровка Калининской области. В 1941 году, еще до начала Великой Отечественной войны, призван в армию. На фронте Иван Петрович – с февраля 1942 года. Участвовал в битве за Сталинград и был награжден медалью «За оборону Сталинграда». С 1 ноября по 25 ноября 1942 года воевал на Сталинградском фронте, где был ранен. С 1943 года Иван Петрович оборонял страну на Центральном фронте.

В 1943 году при форсировании Днепра Иван Зайцев был командиром пулеметной роты 685 стрелкового полка 193 Краснознаменной стрелковой дивизии. За успешное форсирование, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки, проявленные отвагу и мужество Ивану Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль «Золотая звезда».

После войны Иван Петрович жил и работал в Царицыно. Герой ушел из жизни 9 марта 1963 года, похоронен в Москве.

Тверская область – малая родина 58 Полных кавалеров Ордена Славы и более 300 Героев Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области