Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам рабочей встречи о бесплатной школьной форме

Губернатор Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с проведенной в Правительстве Тверской области встречей по вопросам обеспечения школьной формой детей из многодетных семей. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, в Тверской области дети из многодетных семей обеспечиваются бесплатной школьной формой. Эта мера поддержки реализуется в регионе в рамках национального проекта «Демография».

На совещании были представлены варианты расцветки школьной формы: бордовая, серая, темно-синяя, чёрная. Её производством будут заниматься тверские предприятия. Ткани, из которых отшивается форма, соответствуют ГОСТам.

Планируется, что в 2022 году более 29 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой. Впервые по решению губернатора комплекты получат все учащиеся с 1 по 11 классы. Ранее форму выдавали детям только с 1 по 5 классы. В 2020 году школьной формой в регионе было обеспечено 11 784 ребенка, в 2021 году – 13 062 ребенка. Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

В настоящее время в школах Верхневолжья идет составление предварительных списков детей из многодетных семей, которым к 1 сентября 2022 года будет бесплатно выдаваться комплект школьной формы. Предварительный реестр получателей планируется подготовить к 1 апреля, до августа он будет корректироваться.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.