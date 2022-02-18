В Тверской области утверждены границы пяти особо охраняемых природных территорий регионального значения площадью более 2,4 тыс. га

В Тверской области утверждено графическое описание месторасположения границ пяти особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работа по утверждению границ ООПТ, их паспортов, а также создание новых таких территорий направлены на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства в этих местах.

Это направление деятельности активизировано в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени.

На заседании Президиума утверждены границы памятников природы и природных заказников общей площадью более 2,4 тыс. га в Фировском районе.

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов, рубки леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области