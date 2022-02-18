В Твери назовут лучших исполнителей русской традиционной пляски

27 февраля в Твери проходит XI региональный открытый конкурс по русской традиционной пляске «Молодо-зелено, погулять велено». На площадке областного Дома народного творчества соревнуются более 300 исполнителей из Твери и Тверской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Рязани.

Конкурс организован в очном и заочном форматах в трех номинациях: «Солисты», «Парная пляска» и «Ансамбли» в трех возрастных категориях: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-20 лет.

Танцоры исполняют «Камаринскую» и «Барыню», «Цыганочку» и «Семеновну», танцы «Казачок», «Кадриль», «Елецкого» и многие другие.

Выступления участников оценивает профессиональное жюри под председательством завотделом Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Дмитрия Морозова.

В рамках конкурса заявлен мастер-класс «Современная народная пляска» для руководителей и участников фольклорных коллективов, который проведет солист фольклорного ансамбля «Россияне» Московского государственного академического театра «Русская песня» Антон Безлуцкий.

Пресс-служба Правительства Тверской области