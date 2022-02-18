Тверских школьников приглашают на олимпиаду по финансовой грамотности

С 1 по 31 марта для учеников 1-9 классов на платформе Учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности. Принять участие в ней можно в течение месяца в любой день. В прошлом году более 4000 тверских школьников благодаря олимпиаде проверили свои знания в финансовой сфере.

Задания олимпиады объясняют на конкретных примерах из повседневной жизни, в чем заключается рациональная модель финансового поведения. Они помогут научиться распознавать приемы мошенников и маркетинговые уловки, планировать личные сбережения и расходы, безопасно пользоваться банковской картой.

В этом году, помимо заданий на формирование привычек финансово грамотного человека, акцент сделан на теме «Деньги и экология»: как потреблять разумно, снижая тем самым нагрузку и на личный бюджет, и на окружающую среду.

Участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России, Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в олимпиаде бесплатное.

Пресс-служба Правительства Тверской области