Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 февраля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 948 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 94 103 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 671 484 человека, в том числе за сутки – 296 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 784 519, в том числе за последние сутки их проведено 2994.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 145 001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 528 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 50 750

Конаковский район 11 509

Ржев 7938

Калининский район 6171

Вышневолоцкий городской округ 5463

Торжок 4955

Кимры 4356

Бежецкий район 3420

Кашинский городской округ 3390

Бологовский район 3383

Осташковский городской округ 3002

Калязинский район 2931

Старицкий район 2833

Лихославльский район 2686

Нелидовский городской округ 2504

Максатихинский район 2200

Западнодвинский муниципальный округ 2034

Торопецкий район 1917

Торжокский район 1735

Весьегонский муниципальный округ 1674

Рамешковский район 1620

Зубцовский район 1605

Кувшиновский район 1552

Оленинский муниципальный округ 1531

Андреапольский муниципальный округ 1236

Селижаровский муниципальный округ 1226

Спировский район 1166

Ржевский район 1151

Краснохолмский муниципальный округ 1041

Кесовогорский район 931

Сонковский район 926

Кимрский район 922

ЗАТО Озёрный 910

Пеновский муниципальный округ 837

Фировский район 747

Сандовский муниципальный округ 674

Бельский район 652

Жарковский район 498

Молоковский район 466

Лесной муниципальный округ 425

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области