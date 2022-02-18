Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 февраля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 948 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 94 103 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 671 484 человека, в том числе за сутки – 296 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 784 519, в том числе за последние сутки их проведено 2994.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 145 001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 528 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 50 750
Конаковский район 11 509
Ржев 7938
Калининский район 6171
Вышневолоцкий городской округ 5463
Торжок 4955
Кимры 4356
Бежецкий район 3420
Кашинский городской округ 3390
Бологовский район 3383
Осташковский городской округ 3002
Калязинский район 2931
Старицкий район 2833
Лихославльский район 2686
Нелидовский городской округ 2504
Максатихинский район 2200
Западнодвинский муниципальный округ 2034
Торопецкий район 1917
Торжокский район 1735
Весьегонский муниципальный округ 1674
Рамешковский район 1620
Зубцовский район 1605
Кувшиновский район 1552
Оленинский муниципальный округ 1531
Андреапольский муниципальный округ 1236
Селижаровский муниципальный округ 1226
Спировский район 1166
Ржевский район 1151
Краснохолмский муниципальный округ 1041
Кесовогорский район 931
Сонковский район 926
Кимрский район 922
ЗАТО Озёрный 910
Пеновский муниципальный округ 837
Фировский район 747
Сандовский муниципальный округ 674
Бельский район 652
Жарковский район 498
Молоковский район 466
Лесной муниципальный округ 425
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области