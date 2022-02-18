Школьники Тверской области приняли участие в полуфинале международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее»

В Тверской области подведены итоги полуфинала международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее». Организатором мероприятия в Верхневолжье выступил Тверской областной центр юных техников. На конкурс поступила 51 работа от школьников из Твери, Калязина, Торжка, Кесовогорского района, Весьегонского муниципального и Вышневолоцкого городского округов.

Защита лучших проектов в рамках полуфинала международного конкурса прошла в онлайн формате. Оргкомитет отмечает разноплановость работ: инженерные находки, проекты виртуальной реальности, сочинения, инженерные рисунки, исследовательские работы, видеоклипы.

К оценке проектов были привлечены специалисты в области дизайна, словесности, изобразительного искусства, физики, программирования, робототехники, биологии.

В номинации «Мастер дизайна» воспитанница художественной студии «Блик» из Торжка Валерия Максименкова представила автомобиль будущего «Супер-Скат», который позволит быстро и экологично передвигаться по городу, используя возможности искусственного интеллекта и машинного обучения.

В направлении «Новые приспособления для улучшения качества жизни и создания универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения» успеха добилась воспитанница тверского «Кванториума» Камилла Перепёлкина, которая разработала дизайн матраса для лежачих больных.

Кирилл Орлов из Вышнего Волочка стал одним из лучших в направлении «Прочие дизайнерские решения». Ученик лицея №15 разработал профессиональный проект лампы, посчитал экономику проекта, применил сварку и другие сложные способы работы с материалом, показал знание физики и электротехники, создав безопасное и красивое украшение интерьера своими руками.

Эти и многие другие проекты стали призерами и победителями полуфинала и направлены на экспертную оценку в центральный оргкомитет конкурса.

Пресс-служба Правительства Тверской области