В Твери пройдет литературно-музыкальный вечер по книге молодого поэта Юлии Бойковой «Музыка строк»

27 февраля в 14.00 в киноконцертном зале ДК «Пролетарка» состоится литературно-музыкальный вечер «Музыка строк» по книге тверского автора Юлии Бойковой «В пути». Для гостей прозвучат стихотворения юной поэтессы, мелодекламации, а также концерт живой музыки.

Литературно-музыкальный вечер «Музыка строк» – это мини-спектакль, в котором будут исполнены более десятка стихотворений Юлии Бойковой – « Город долгих вьюг», «Я благодарна ветеранам», «Скучаю» и другие. Музыкальное сопровождение концерта составлено солисткой ДК «Пролетарка», Лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов Еленой Николенко.

Книга «Музыка строк» книга была отмечена специальным призом I Всероссийской премии имени Андрея Дементьева в 2020 году. Основными в этой книге являются произведения на темы родной природы и тверского края.

Юлия Бойкова – выпускница филологического факультета ТвГУ, Лауреат различных литературных конкурсов, переводчик англоязычных художественных текстов, Член академии молодых литераторов «Орлея», стипендиат Министерства культуры РФ. Ее произведения опубликованы в газетах, альманахах «Берновская осень» и «Каблуковская радуга», коллективных сборниках молодых поэтов России «Зеленый листок», «Во имя мира» (к 70-летию Великой Победы), журнале «Юность» и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области