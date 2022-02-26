Тверская область присоединилась к Всероссийскому дню зимних видов спорта

26 февраля в Верхневолжье проходит региональный этап Всероссийского дня зимних видов спорта. Мероприятия заявлены в спорткомплексах «Орбита» в Твери, «Арктика» в Кимрах, «Волга» в Калязине, «Орион» в Бологое, СЛК «Старица», а также на крытом катке «Конаковский лед».

Так, для жителей и гостей Твери в комплексе «Орбита» в 12:00 стартуют показательные выступления фигуристов, затем запланировано бесплатное массовое катание на коньках.

День Зимних видов спорта проводится с 2015 года по инициативе Олимпийского комитета России в честь XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Тверская область присоединилась к празднованию Дня Зимних видов спорта в 2019 году. Ежегодно в этом спортивном мероприятии принимают участие около 10 тысяч жителей Верхневолжья и более 1 миллиона человек по всей России.

26 февраля, а также в воскресенье, 27 февраля, в Тверской области помимо Всероссийского дня зимних видов спорта запланирован целый ряд спортивных состязаний.

В тверском ФОКе С.Ахмерова в эти выходные стартует Чемпионат России по дзюдо – ката среди мужчин и женщин. В СК «Тверичанка» пройдут матчи между БК «Тверь» и БК «Буревестник» из Ярославля в рамках Чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд сезона 2021-2022 годов. Также в Твери проходит Первенство области по фехтованию с участием юных спортсменов до 12 лет.

В деревне Большое Гришкино соберутся любители лыжного спорта на Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам.

Сегодня на автополигоне Ржевского колледжа проходят областные соревнования по автомобильному спорту, посвященные 79-ой годовщине освобождения города и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. В программе – кроссы «Д3-спринт», «Супер багги», «Д2-юниор», «Кросс Д3-юниор кросс», «Д3-250», «Д3-мини».

В ФОКе «Волочанин» в Вышнем Волочке 26 февраля организованы соревнования памяти В.С. Жукова по греко-римской борьбе.

Среди других спортивных событий этих выходных – областные соревнования по стрельбе из лука, Первенство области по функциональному многоборью, игры Детской Баскетбольной Лиги, региональный этап всероссийских соревнований по армрестлингу среди студентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области