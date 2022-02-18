Тверская лыжница Наталья Непряева Указом Президента России Владимира Путина удостоена Ордена Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами. Ордена Дружбы удостоена президент федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева. С этим событием тверскую лыжницу поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши выдающиеся достижения на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине получили высокую оценку на государственном уровне. Ваш пример вдохновляет тысячи юных спортсменов, способствует росту популярности лыжного спорта в Тверской области и всей нашей стране. Жители Верхневолжья гордятся Вашими успехами. Желаем Вам новых побед на российских и международных соревнованиях», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева является одной из самых успешных российских лыжниц. На XXIV зимних Олимпийских зимних играх в Пекине спортсменка завоевала золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах. Наталья Непряева также является бронзовым призером XXIII Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Спортсменка награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области