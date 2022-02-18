Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции

Текущая эпидемиологическая ситуация, вакцинация и другие актуальные вопросы рассмотрены на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 25 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в регионе отмечается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом среди взрослого и детского населения. Сокращается число пациентов в инфекционных госпиталях, развернутых на базе ряда больниц Верхневолжья. С 18 по 25 февраля количество занятых коек снизилось почти на 14%.

По данным Роспотребнадзора, сейчас порядка 69% всех случаев заболевания в регионе приходится на штамм «Омикрон», снижается в регионе количество лабораторно подтверждённого штамма «Дельта», при этом фиксируется заражение иными разновидностями вируса. Предотвратить их распространение поможет вакцинация и ревакцинация.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В настоящее время прививку сделали свыше 670 тысяч жителей Верхневолжья, из них более 249 тысяч – граждане старше 60 лет. Медики рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной Спутник V и напоминают – вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения коронавируса у жителей всех возрастов.

В регионе проводится также вакцинация подростков. Иммунизация несовершеннолетних от 12 до 17 лет организована в центральных районных больницах, в Твери – в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинация ведется строго по записи по единому номеру «122» и через сайт ДОКБ.

В настоящее время во всех детских больницах, подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области, также возобновлены профилактические медицинские осмотры и плановые вакцинации несовершеннолетних.

Для обеспечения своевременной медицинской помощи в Тверской области укреплено амбулаторное звено – до 15 увеличено число Центров амбулаторной помощи для взрослых, которые работают с 8.00 до 20.00. Работают три детских ЦАПа.

За прошедшие две недели в ЦАПы обратилось свыше 20 тысяч человек, из них почти 3,5 тысячи детей.

Значительную помощь в пик распространения заболевания оказывало круглосуточное дежурство центров амбулаторной помощи, установленное в соответствии с графиком. В настоящее время в связи со снижением заболеваемости принято решение о переводе всех ЦАПов на режим работы с 8.00 до 20.00, круглосуточное дежурство отменено.

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122».

В регионе также внедрена система аудиоконсультаций и дистанционного оформления листков временной нетрудоспособности для пациентов с признаками ОРВИ.

Для получения больничного листа дистанционно необходимо оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом (с помощью сайта регионального Министерства здравоохранения или по номеру «122»), а во время телефонного звонка описать симптомы заболевания.

Пресс-служба Правительства Тверской области