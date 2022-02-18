Строительство Речного вокзала в Завидово обсудили на заседании Правительства Тверской области

25 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Рассмотрены вопросы, связанные с созданием на территории особой экономической зоны «Завидово» уникального транспортно-пересадочного узла, аналогов которому в России нет. Ключевыми объектами комплекса станут порт иречной вокзал.

Транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, станет отправной точкой для путешествий по тверскому региону и всей европейской части России.Планируется, что уже летом текущего года речной порт сможет принять первые суда.

По словам Игоря Рудени, строительство порта и речного вокзала позволит Тверской области стать одним из ключевых центров речного туризма федерального уровня.

«Сегодня идёт активное развитие нашей туристско-рекреационной зоны. Мы закончили первый этап – запущен процесс заполнения водой акватории порта. Сегодня принимали решение о вхождении в новый этап реализации проекта – это строительство здания речного вокзала в акватории порта. Планируется, создание многофункционального портового вокзала», - отметил Игорь Руденя, комментируя тему представителям СМИ.

На заседании внесены изменения в Адресную инвестиционную программу Тверской области и государственную программу развития туристической индустрии в тверском регионе для обеспечения строительства современного здания речного вокзала в комплексе транспортно-пересадочного узла.В настоящее время разработана проектно-сметная документация на объект, получено заключение государственной экспертизы.

По проекту высота трёхэтажного здания речного вокзала составит 44 метра. Ключевым для пассажиров будет первый этаж вокзала, где создадут вестибюльно-рекреационный, торговый, санитарно-технический блоки, а также обеденную зону.

Речной порт I категории в Завидово будет включатьтри причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек.

Добраться до транспортно-пересадочного узла можно будет, в том числе на железнодорожном транспорте. Решение о выделении региону инфраструктурного бюджетного кредита на строительство новой железнодорожной ветки было принято в 2021 году президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию. Предварительно предполагается запуск четырех пар электропоездов.

В начале февраля от Октябрьской железной дороги получены технические условия на примыкание железнодорожного электрифицированного пути к проектируемому транспортно-пересадочному узлу «Завидово».

Пресс-служба Правительства Тверской области