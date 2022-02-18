Тверская лыжница Дарья Непряева завоевала золото Чемпионата мира среди юниоров

Тверская лыжница Дарья Непряева завоевала золотую медаль в гонке на 5 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Норвегии.

Результат 19-летней россиянки составил 14 минут 30,1 секунды.

Дарья Непряева – представительница тверской школы спорта, воспитанница заслуженного тренера России Александра Смирнова.

Дарья – младшая сестра президента федерации лыжных гонок Тверской области Натальи Непряевой, которая является одной из самых успешных российских лыжниц: олимпийской чемпионкой, серебряным и бронзовым медалистом XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине, бронзовым призёром XXIII Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Пресс-служба Правительства Тверской области