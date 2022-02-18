В Бежецком районе Тверской области создадут новое предприятие по производству молока

Обеспечение реализации инвестиционных проектов в Тверской области рассмотрено на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое 25 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

На заседании комиссии одобрен перевод четырех участков площадью 82,2 га в Бежецком районе из функциональной зоны земель сельскохозяйственного назначения в производственную зону, где планируется разместить молочно-товарный комплекс ООО «РУмилкКО».

Предполагается, что на территории комплекса будет содержаться свыше 5,4 тысяч голов стада, которые в год будут производить порядка 44 тыс. литров молока. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Благодаря созданию молочно-товарного комплекса в Бежецком районе будет организовано порядка 150 новых рабочих мест.

Кроме того, продолжена работа по установлению охранных зон для газопроводов. Участники комиссии одобрили установление таких зон в ряде населенных пунктов Пеновского муниципального округа, Калининского, Бологовского и Зубцовского районов, а также в Ржеве.

На заседании также принято решение о разработке проекта правил землепользования и застройки в селе Дмитрова Гора Конаковского района, где планируется строительство школы на 250 мест по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Пресс-служба Правительства Тверской области