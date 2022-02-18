В здании Изоплитовского культурно-досугового центра «Надежда» в Конаковском районе будет проведен капитальный ремонт кровли

Обращения жителей Верхневолжья рассмотрел 25февраля Губернатор Игорь Руденя на личном приеме граждан в Правительстве Тверской области. К главе региона обратился Александр Степанов – звукорежиссер Изоплитовского культурно-досугового центра «Надежда» Конаковского района, который попросил оказать содействие в проведении ремонта кровли учреждения.

Здание было построено в 1953году. Из-за неудовлетворительного состояния кровли в 2021 году здание КДЦ было закрыто. До этого в центре работало несколько популярных у жителей поселка клубов – театрально-танцевальный коллектив «Дружба», хореографическая студия «Марго», творческая мастерская «Диво дивное», секция по игре на гитаре, строительная мастерская «Умелые мастера», вокальная студия «Мы вместе». Кроме того, в здании работала библиотека, которая сейчас работает по заявкам читателей по телефону.

В рамках капитального ремонта необходимо провести работы по обновлению деревянных перекрытий, устройству подвесных потолков, разборке и замене покрытий кровли, ремонту деревянных элементов конструкции крыши и водосточной системы. Предполагается, что стоимость работ составит порядка 10,5 млн рублей.

«На этот проект деньги выделены, но главное – найти хорошего подрядчика. Руководство должно внимательно следить за его работой», – отметил Игорь Руденя.







Пресс-служба Правительства Тверской области