В Тверской области издадут новые книги известного детского писателя Гайды Лагздынь и передадут их в школы и детские сады

25 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан в Правительстве Тверской области. К главе региона обратилась детский писатель, член Тверского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз писателей России» Гайда Лагздынь с просьбой об оказании поддержки в издании новых книг для детей.

Гайда Рейнгольдовна отметила, что книги будут включать в себя стихотворения на различные темы: «Логопедическая азбука», «Чисто-скоро-говорильная азбука», «Азбука цветов», «Природная», «Вежливая азбука», «Птицы», «Животные в природе», «По профессиям».

Игорь Руденя подчеркнул важность детской литературы для воспитания подрастающего поколения и поставил задачу издать тираж к началу нового учебного года. По поручению Губернатора издания будут переданы в школьные библиотеки и детские сады Верхневолжья.

Гайда Рейнгольдовна окончила Калининский государственный педагогический институт, более 30 лет преподавала химию и биологию в школе.

Впервые стихи Гайды Лагздынь были опубликованы в декабре 1966 года, первая книга вышла в 1975 году.

В настоящее время выпущено более 125 поэтических и прозаических книг Гайды Лагздынь общим тиражом более 11 млн экземпляров. Её стихи и сказки переведены на белорусский, удмурдский, узбекский, азербайджанский, венгерский языки.

Ее произведения «Коробочка с разговорами», «От января до января», «Тетрадь в клеенчатом переплете» вошли в список рекомендованных Министерством образования Тверской области для чтения в детских садах и школах. Кроме того, книги комплекта «Времена года» стали дидактическим материалом, предназначенным для занятий с детьми старшей и подготовительной возрастных групп школ России.

Гайда Лагздынь - член Союза писателей России, Лауреат II Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу Госкомиздата и Союза писателей СССР, награждена Почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест Святого Михаила Тверского», обладатель премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина и других наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области