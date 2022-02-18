24 февраля Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу по вопросам обеспечения школьной формой детей из многодетных семей. Эта мера поддержки реализуется в регионе в рамках национального проекта «Демография».

На совещании были представлены варианты расцветки школьной формы: бордовая, серая, темно-синяя, чёрная. Её производством будут заниматься тверские предприятия. Ткани, из которых отшивается форма, соответствуют ГОСТам.

Планируется, что в 2022 году более 29 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой. Впервые по решению Губернатора комплекты получат все учащиеся с 1 по 11 классы.

Ранее форму выдавали детям только с 1 по 5 классы. В 2020 году школьной формой в регионе было обеспечено 11 784 ребенка, в 2021 году – 13 062 ребенка. Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

В настоящее время в школах Верхневолжья идет составление предварительных списков детей из многодетных семей, которым к 1 сентября 2022 года будет бесплатно выдаваться комплект школьной формы. Предварительный реестр получателей планируется подготовить к 1 апреля, до августа он будет корректироваться.

В Верхневолжье разработан целый комплекс мер поддержки больших семей.

Многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные также освобождены от платы за вывоз ТКО и от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство.

С 2022 года все многодетные семьи Верхневолжья могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей (от 200 до 500 тысяч рублей). Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

Еще одно направление регионального демографического пакета – помощь в приобретении жилья для многодетных семей с невысокими доходами.

Пресс-служба Правительства Тверской области