Тверская афиша: в муниципалитетах Верхневолжья проходят культурные и спортивные мероприятия

В Тверской области в течение недели пройдет ряд культурных и спортивных событий, зрителями которых приглашают стать всех жителей и гостей Верхневолжья. Они организованы в театрах, музеях, картинных галереях, а также спортивных комплексах, ФОКах и на открытых площадках.

К 85-летию Тверской областной картинной галереи 24 февраля открылась выставка «Художник. Жизнь в музее». Экспозиция основана на восприятии процесса создания произведений искусства и позволит проследить за ее изменениями с XVIII века.

27 февраля в галерее будет показана музейно-театрализованная программа «Двести птиц для Льва Мея». Сотрудники проведут экскурсию по постоянной экспозиции, а также расскажут об образах птиц в произведениях искусства, представленных в Тверском императорском дворце.

Музей тверского быта 26 февраля в 15.00 приглашает принять участие в интерактивной программе «Русские самовары. Тверское чаепитие», а 27 февраля проведет мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы. Начало в 13.00

26 февраля в Тверском областном Доме народного творчества пройдет межмуниципальный отборочный этап открытого конкурса русского народного танца имени Татьяны Устиновой. В этот же день на площадке Дома народного творчества состоится семинар-практикум для руководителей детских, юношеских любительских кино-видеостудий.

До 27 февраля в Тверском краеведческом музее проходят сборные экскурсии по выставке «Калинин 1941 года: люди, артефакты, информация». Посетить ее можно в 10.00, 12.00, в 14.00 и в 16.00.

В рамках спортивного календаря 24 февраля стартовали областные соревнования по фигурному катанию на призы А.В. Смирнова. В ледовом комплексе «Орбита» в Твери за медали сразятся дети, юниоры, юноши и девушки.

25 февраля в ФОКе им. Ахмерова пройдет первенство России по дзюдо (ката) среди юношей и девушек до 18 лет. А с 25 по 27 февраля в спортивном комплексе «Старт» в Нелидово – межмуниципальные соревнования по плаванию.

В областной столице с 26 февраля по 1 марта состоится Чемпионат России по дзюдо (ката) среди мужчин и женщин. Предварительные соревнования стартуют 27 февраля в 11.00, 28 февраля в это же время пройдет основной раунд.

26 февраля в Верхневолжье запланирован региональный этап Всероссийского дня зимних видов спорта. Состязания пройдут в спорткомплексах «Орбита» в Твери, «Арктика» в Кимрах, «Волга» в Калязине, «Орион» в Бологое, «Старица», а также на крытом катке «Конаковский лед».

Также 26 февраля на автополигоне Ржевского колледжа пройдут областные соревнования по автомобильному спорту, посвященные 79-ой годовщине освобождения города и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. Запланировано проведение кроссов «Д3-спринт», «Супер багги», «Д2-юниор», «Кросс Д3-юниор кросс», «Д3-250», «Д3-мини».

Пресс-служба Правительства Тверской области