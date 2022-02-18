В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Конаковский район отметил мужской праздник. В числе многих мероприятий в среду, 23 февраля, в конаковском бору прошел традиционный легкоатлетический пробег «Мандаринчик».

Несмотря на легкомысленное название, он был посвящен всенародному празднику, и участие в нем требовало от спортсменов хорошей выносливости и воли к победе, ведь беговая трасса была проложена по пересеченной местности и через сугробы. В забеге на 1 километр приняли участие мальчики и девочки, в забеге на 3 километра - взрослые спортсмены, в том числе, ветераны спорта.

На построении главный судья тренер по легкой атлетике ДЮСШ «Олимп» Конаковского района и председатель клуба любителей бега «Марафонец» Анатолий Афоненко поздравил всех с праздником и рассказал о маршруте пробега. Затем был дан общий старт.

Все участники успешно справились со своими дистанциями. Победителями в своих возрастах стали: Дмитрий Губарев, Максим Балабонин, Анатолий Нестеров, Татьяна Новожилова, Эдуард Халилов, Таисия Тюрина, Николай Костенко, Ярослав Иванов, Александра Мустайкина, Даниил Мясников, Сергей Чеботарев, Виктория Безик.

На финише каждому спортсмену был вручен ароматный вкусный мандарин. Также участники снегобега могли согреться традиционным чаем с сушками. Победители награждены кубками, медалями и дипломами, призеры – медалями и дипломами. Все награды предоставлены отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Фоторепортаж с соревнований смотрите в фотоальбоме группы «Зари» в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники».

О том, как еще отмечали День защитника Отечества в Конаковском районе, читайте в этом номере «Зари».

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.