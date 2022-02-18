ВАЖНО!АКТУАЛЬНО

Ещё холодно, но солнце уже вовсю пригревает. Так как в этом году лёд неоднородный, местами рыхлый, выходить на водоёмы становится опасно. Сотрудники ГИМС МЧС России по Конаковскому району предупреждают, что весенний лёд коварен.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности.

ГИМС МЧС России по Конаковскому району напоминает, чтобы не произошло

беды на тонком льду, необходимо знать основные условия безопасного

пребывания человека на льду. Помните:

- безопасная толщина льда для одного человека - не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка - 12 см и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы - 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей - не менее 30 см.

Помимо толщины, нужно также обратить внимание на цвет ледяного образования:

прочный:

- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.

тонкий:

- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова);

- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов - 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.