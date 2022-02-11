Игорь Руденя провел встречу по вопросу развития туристической инфраструктуры Конаково

Развитие города Конаково как туристического кластера, вопросы градостроительной сферы стали основными на встрече, которую 24 февраля провел Губернатор Игорь Руденя с председателем совета директоров ООО «Конаково Менеджмент» Марком Каганским.

Стороны обсудили создание ряда туристических объектов, дальнейшее благоустройство территории, реконструкцию главного причала курорта «Конаково Ривер Клаб» и создание парусной школы.

«Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей», – считает глава региона.

В рамках общего мастер-плана запланировано продолжение строительства инженерной инфраструктуры, в том числе работа по углублению дна в районе кластера «Волжское море» и строительство пешеходного моста через реку Донховка от Конаковского Бора до городской набережной.

В перспективе на территории природного парка «Заборские острова» планируется создание нового места привлечения туристов – площадки для глэмпинга, туристических троп и точек проката спортинвентаря.

Реализация данного проекта позволит не только привлечь дополнительный туристический поток, но и создать несколько десятков новых рабочих мест для жителей региона.

Проект «Конаково Ривер Клаб» – первый в России Event-отель. Его реализация началась в 2008 году, а уже в 2013 году отель принимал первых гостей.

На территории гостиничного комплекса расположено 6 одноэтажных коттеджей, 30 таунхаусов, 11 двухэтажных шале и гостиница. Общий жилой фонд способен единовременно принять до 360 человек. Для деловых встреч в отеле оборудован конференц-зал, рассчитанный на 150 человек, и несколько переговорных комнат.

В 2021 запущен новый арт-отель NATURI на 49 номеров класса «делюкс». В планах реализация таких проектов, как многофункциональный фитнес-центр профессионального уровня на 3500 кв.м, детский центр на 120 мест, концерт-холл на 1500 чел.

В настоящее время на территории event-отеля проводится более 100 мероприятий, в том числе федерального и международного масштаба.





Пресс-служба Правительства Тверской области