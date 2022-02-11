Губернатор Игорь Руденя осмотрел площадку строительства новых домов для переселения жителей Морозовского городка в Твери

24 февраля Губернатор Игорь Руденя посетил площадку строительства домов для переселения жителей из зданий историко-архитектурного комплекса «Морозовский городок». Три десятиэтажных дома строятся в Заволжском районе города Твери по улице Фрунзе.

Игорь Руденя осмотрел территорию и внутренние помещения. Главе региона представлены планы по вводу домов, отделке квартир, благоустройству придомовых территорий.

«Строительство идет в соответствии с графиком. Хочу отметить высокий уровень организации работ на самой площадке. Видим и хорошее качество: используются современные технологии, отделка, строительные материалы. В 2022 году, как и планировалось, начнется переезд в новые квартиры. На примере этого проекта мы подходим к современным решениям», – прокомментировал итоги осмотра Игорь Руденя.

По словам генерального директора ООО «Специализированный застройщик «Новый город», ГК «Новый город» Максима Оводкова, общая готовность объекта составляет 80%. Ввод домов в эксплуатацию планируется в сентябре2022 года. Первые жильцы смогут въехать в новые, комфортные квартиры этой осенью. Всего же в них переселится 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка. Общая площадь под переселение составляет свыше 17тыс. кв. метров.

В настоящее время завершена кирпичная кладка10-этажных домов. Все квартиры будут сданы «под ключ», в каждой предусмотрена отделка, установка электроплит и сантехники. В доме расположены одно-, двух-, трех- и одна четырехкомнатная квартиры. Всего представлено около 80 вариантов планировок.

Также будет проведено благоустройство территорий возле домов, выделены места для отдыха, обустроены спортивная площадка и отдельная парковочная зона.

Игорь Руденя дал поручение на перспективу: при проектировании и строительстве многоквартирных жилых домов предусматривать места для хранения детских колясок и установку системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Глава региона высоко оценил решение о выносе парковки за периметр домов и поручил администрации Твери представить предложения по развитию современных парковочных пространств в других жилых кварталах города.

Жилой комплекс находится в районе с развитой инфраструктурой. В непосредственной близости расположены детские сады и школы, остановки общественного транспорта, торговые центры и магазины, современный фитнес-центр и ледовый дворец.

Губернатор поручил при необходимости предусмотреть организацию мест в учреждениях образования для детей из семей, переехавших в новое жилье.

Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию уникального историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе города.

В ходе реализации проекта будет сохранен исторический облик комплекса и создана новая современная зона деловой активности. Здесь предполагается размещение гостиниц, жилья, офисной недвижимости, ритейла и сервисов, объектов образования, здравоохранения, спорта. Будет проведена полная реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков и прилегающих территорий, набережной реки Тьмаки.

В настоящее время проводится обследование объектов для определения окончательной стоимости проекта. Идет работа по привлечению инвесторов.

Правительство Тверской области приступило к ремонту и реконструкции первых объектов на территории историко-архитектурного комплекса. В текущем году будет проведён ремонт здания бассейна «Пролетарка».

Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами.

Появление городка связано с историей «Товарищества Тверской мануфактуры бумажных изделий». Основное развитие квартал получил под руководством знаменитой купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозпостроек из красного кирпича.

Пресс-служба Правительства Тверской области