В 2022 году по национальному проекту «Образование» для детей будут созданы новые места в спортивных и творческих секциях

Вопросы реализации в Тверской области национального проекта «Образование» были рассмотрены на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Национальный проект «Образование» ставит перед собой две основные цели – обеспечение высокого качества и конкурентоспособности российского образования, а также воспитание детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.Для Тверской области реализация национального проекта является важной частью комплексной работы по созданию условий для получения качественного и доступного образования на территории региона, подготовке специалистов по профессиям, востребованным в Верхневолжье, и реализации молодёжью своих талантов и способностей», – считает глава региона.

На заседании принято решение о выделении 29,6 млн рублей на создание новых мест в спортивных и творческих секциях и кружках для реализации общеразвивающих программ. Для этого в общеобразовательные организации Тверской области будут закуплены лыжи, мячи, гантели, гимнастические маты, спортивная форма ,а также палатки, 3D-принтеры и мольберты.

Кроме того, областной детско-юношеской спортивной школе им. Ю.А. Кириллова будет выделено 855 тыс. рублей для организации участия ее воспитанников во всероссийских соревнованиях и иных мероприятиях.

Выделены средства в размере более 860 тыс. рублей на создание доступной среды в учреждениях дополнительного образования. На станции юных натуралистов и в Центре юных техников будут проведены работы по адаптации входных групп для маломобильных граждан.

На Бюджетной комиссии принято решение о предоставлении средств областному Центру юных техников на проведение Областного слета туристов школьников, Центру развития творчества детей и молодежи на организацию этапов конкурса «Молодые профессионалы» и фестиваля «Моряна», а также Торжокскому педагогическому колледжу на проведение конкурса «Абилимпикс».



Пресс-служба Правительства Тверской области