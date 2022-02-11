Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана тверской журналистики Киры Степановны Кочетковой.

«Кира Степановна была одним из самых ярких, уважаемых и авторитетных журналистов Тверской области. Профессионал высочайшего уровня, светлый и отзывчивый человек с большим сердцем и открытой душой, она всегда полностью отдавала себя любимому делу. И в работе, и в общественной деятельности Кира Степановна оставалась верна своим принципам – это глубокая личная порядочность, честное служение своей стране, подлинная забота о Тверском крае и его людях. Память о Кире Степановне, о ее добрых делах останется в истории Верхневолжья, будет жить в сердцах близких, коллег, многочисленных героев ее публикаций, всех, кто ее знал и ценил», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Вся трудовая деятельность Киры Степановны была связана с тверской журналистикой. В 1970 году она пришла на работу в областную молодежную газету «Смена», обучалась в Высшей комсомольской школе и параллельно проходила стажировку в «Комсомольской правде». Общий трудовой стаж Киры Степановны – более 45 лет, из них свыше 30 лет связано с работой в газете «Тверская Жизнь», куда она пришла в 1984 году.

Кира Степановна имеет звание «Заслуженный работник культуры РФ», удостоена Благодарности Президента РФ и Креста святого благоверного князя Михаила Тверского. Награждена почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом», специальной премией Губернатора «Лучший журналист года», наградой Союза журналистов РФ «Честь, достоинство и профессионализм», знаком «Золотой фонд прессы».



Пресс-служба Правительства Тверской области