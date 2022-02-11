В Твери проверили соблюдение санитарных требований в торговом центре

В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Очередная проверка была проведена в торговом центре «Олимп» в столице Верхневолжья.

Проверялось наличие дезинфицирующих средств на объекте торговли, нанесение социальной разметки. Нарушений обнаружено не было.

В тверском регионе рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований в период пандемии коронавируса регулярно проводятся в объектах розничной торговли, местах общественного питания, в транспорте, оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. Рейды проводятся не только в Твери, но и в районах Верхневолжья.

Контрольные рейды проходят несколько раз в неделю. Проверка касается самых разных субъектов хозяйственной деятельности – от крупных сетевых магазинов до небольших торговых точек. Составленные по итогам рейдов протоколы направляются в суд, где затем назначают штрафы в связи с административными правонарушениями.

Одно из наиболее часто выявляемых нарушений – несоблюдение посетителями объектов масочного режима.

Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях вокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области