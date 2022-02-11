В Твери проверили соблюдение санитарных требований в торговом центре

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Очередная проверка была проведена в торговом центре «Олимп» в столице Верхневолжья.
Проверялось наличие дезинфицирующих средств на объекте торговли, нанесение социальной разметки. Нарушений обнаружено не было.
В тверском регионе рейды по контролю за соблюдением эпидемиологических требований в период пандемии коронавируса регулярно проводятся в объектах розничной торговли, местах общественного питания, в транспорте, оздоровительных, физкультурных, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах. Рейды проводятся не только в Твери, но и в районах Верхневолжья.
Контрольные рейды проходят несколько раз в неделю. Проверка касается самых разных субъектов хозяйственной деятельности – от крупных сетевых магазинов до небольших торговых точек. Составленные по итогам рейдов протоколы направляются в суд, где затем назначают штрафы в связи с административными правонарушениями.
Одно из наиболее часто выявляемых нарушений – несоблюдение посетителями объектов масочного режима.
Обязательный масочный режим на территории Тверской области введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, на территориях вокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.
Пресс-служба Правительства Тверской области