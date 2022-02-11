БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Более 120 тысяч тверичан открыли брокерские счета

По итогам третьего квартала прошлого года почти 120 тысяч жителей Тверской области открыли счета у брокера, еще свыше 5 тысяч счетов они отдали в доверительное управление.

Портфель тверских инвесторов, которые вкладывают через брокеров и доверительных управляющих, на конец третьего квартала прошлого года составил почти 29 млрд рублей. Большая часть из них — 27,5 млрд рублей — это активы физических лиц. Средний размер брокерского портфеля регионального инвестора составляет около 240 тысяч рублей. На счетах в доверительном управлении лежит порядка 3,4 млрд рублей верхневолжцев. Средний размер портфеля при таком варианте инвестирования — свыше 600 тысяч рублей.

«Нужно помнить, что все инвестиции сопряжены с риском. Эти вложения не застрахованы и гарантии сохранности средств у инвестора нет. Поэтому прежде, чем вкладывать свои деньги в фондовый рынок, нужно начать в этом разбираться. Сейчас идёт сессия бесплатных вебинаров Банка России «Грамотный инвестор», которая продлится до 22 апреля. Тем, кому интересна тема инвестиций, рекомендуем принять в них участие и узнать больше об инструментах инвестирования и вероятных рисках», - посоветовал Михаил Цибарев, руководитель экономического отдела Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Тверичане в последние годы все чаще выбирают инвестиции как способ приумножения денежных средств. По данным Московской биржи, в 2021 году жители региона открыли 37363 индивидуальных инвестиционных счета (ИИС), это на 10,5 тысяч счетов больше, чем годом ранее. В рейтинге регионов по количеству таких счетов Верхневолжье занимает 8 место в Центральном федеральном округе, уверенно сохраняя свои позиции на протяжении последних лет. ИИС позволяет тверичанам инвестировать в ценные бумаги, участвовать в торгах на бирже, покупать и продавать акции, облигации и другие инвестиционные продукты. Главное преимущество таких счетов – возможность получить налоговый вычет в размере 13%.