В честь 85-летия областной картинной галереи в Твери открывается выставка «Художник. Жизнь в музее»

24 февраля в 16:00 в Тверском императорском дворце состоится открытие выставки «Художник. Жизнь в музее». Событие приурочено к 85-летию областной картинной галереи, которое отмечалось 15 февраля 2022 года.

«Жители и гости Твери ценят картинную галерею за широту и разнообразие экспозиции, возможность воочию познакомиться с выдающимися произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Ваша коллекция по праву считается одним из лучших региональных собраний», – отметил в поздравлении коллективу галереи Губернатор Игорь Руденя.

Предмет выставки, организованной к юбилею галереи, – анатомия творчества художника, показанная через вечные сюжеты: личность творца, профессия, ближайшее окружение. Собрание галереи позволяет проследить развитие этой темы с XVIII века.

Так, экспозиция демонстрирует, как развивался жанр автопортрета, начиная с автопортрета И.М. Верзина (1780-е гг.). Эту линию продолжают живописцы XIX века, связанные с тверским краем: А.Б. Куракин и А.В. Тыранов. Расцвет автопортрета в ХХ веке приносит целый ряд замечательных произведений, изображающих известных деятелей того времени.

Также посетители смогут увидеть Художника в процессе создания картины, атрибуты его труда и мастерскую. Этот сюжет открыл в тверском искусстве Н.Я. Колокольников-Воронин в 1820-х годах. Тему на выставке продолжают работы В.Е. Маковского, Н.Я. Симонович-Ефимовой, Н.И. Андронова, В.А. Серова, Н.Л. Цикулиной, В.Б. Эльконина. Раскрытие темы в экспозиции поддерживает инсталляция, созданная из предметов мемориального фонда картинной галереи.

Среди источников вдохновения художника всегда находились близкие ему люди. Поэтому столь часто на полотнах мы видим жен, детей и родителей. Открываясь работами Н.Я. Колокольникова-Воронина и А.Б. Куракина, тема развивается в живописи М.Ф. Шемякина, Н.М. Позднеева, Н.А. Комиссарова, М.П. Холодной, С.В. Герасимова, А.Ф. Дубова и других авторов.

Выставка отражает и работу мастеров на пленэре, которая является традицией русской школы живописи. На Тверской земле расположен Дом творчества «Академическая дача им. И. Е. Репина», основанный в 1884 году и ставший центром притяжения художников из разных уголков России. В экспозиции можно увидеть пейзажи и жанровые композиции, созданные в окрестностях «Академички».

Рассказ о профессии художника несут в себе и предметы декоративно-прикладного искусства, которые также вошли в юбилейную экспозицию.

Выставка продлится до 10 мая 2022 года по адресу: Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Справки и заказ экскурсий по телефону: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Посетителям напоминают об обязательном масочном режиме.

Пресс-служба Правительства Тверской области