Губернатор Игорь Руденя в Твери принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества

23 февраля в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Участие в них приняли ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Юлия Саранова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, представители общественных, молодежных организаций.

В память о погибших защитниках Родины Игорь Руденя и другие участники церемонии возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Состоялась минута молчания.

«Мы бережно храним память о жителях Верхневолжья, которые в разные исторические эпохи героически сражались за родную землю, отстаивали право России быть единой, сильной, суверенной страной. Преклоняемся перед всеми, кто в годы Великой Отечественной войны проявил величайшие мужество и силу духа. Своим подвигом, каждым днём жизни ветераны Великой Отечественной показали, что высшей ценностью для нашего народа являются чувство долга, любовь к Родине, труд во имя Отчизны», - отметил Игорь Руденя в поздравлении с праздником.

Цветы к подножию Обелиска Победы глава региона возложил вместе с фронтовиками - Иваном Петровичем Афанасьевым, Иваном Евгеньевичем Кладкевичем, Спартаком Андреевичем Сычёвым.

«Нужно гордиться, что у нас есть такой праздник, что у нас такая большая Родина с прекрасными людьми, со своими традициями», - отметил Иван Евгеньевич Кладкевич.

На площади Победы состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Также в этот день состоялось возложение цветов к подножию памятника воинам-интернационалистам.

Накануне праздника Губернатор Игорь Руденя вручил жителям Тверской области государственные и региональные награды.

В числе награждённых люди самых разных профессий - военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, МЧС России, представители ветеранских организаций, оборонной промышленности и военной науки, врачи, сотрудники и курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Тверского суворовского военного училища.

В Верхневолжье в честь праздника проходят патриотические, образовательные и культурные мероприятия. Площадками событий стали музеи, школы, дома культуры и театры.

Тверской областной академический театр драмы в День защитника Отечества на большой сцене представят спектакль по поэме А. Твардовского «Василий Теркин». Тверской краеведческий музей до 27 февраля включительно проводит экскурсии по выставке «Калинин 1941 года: люди, артефакты, информация».

23 февраля ДК «Пролетарка» и 196-й военно-транспортный авиационный полк приглашают жителей и гостей Твери на праздник в честь Дня защитника Отечества. На центральной площади перед Дворцом будет представлен музейный экспонат самолета АН-22, развернется выставка техники Главного Управления МЧС России по Тверской области. Для детей и взрослых подготовлены конкурсы, соревнования и праздничный концерт. Все желающие в Большом концертном зале «Пролетарки» в 14:00 смогут посмотреть фильм «Прощаться не будем» о военных событиях в Калинине.

Сегодня Ржевский филиал Музея Победы и музейный павильон мемориала Советскому солдату могут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов РФ, курсанты военных учебных заведений и кадеты.

Пресс-служба Правительства Тверской области