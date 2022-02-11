Жарковский район отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

23 февраля отмечается 80-я годовщина освобождения Жарковского района от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием руководство муниципального образования и жителей территории поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Эта дата объединяет все поколения жителей благодарной памятью о героизме освободителей жарковского края, о трудовом подвиге тех, кто восстановил разрушенное войной народное хозяйство района. Вечная память павшим воинам-освободителям. Земной поклон ветеранам. В памятный день желаю Вам мирного неба, успехов в труде, здоровья и всего наилучшего», – отмечено в поздравительной телеграмме главы региона.

С лета 1941 года по февраль 1942 года Жарковский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. В августе 1941 года начался знаменитый рейд по тылам противника отдельной кавалерийской группы под командованием Героя Советского Союза генерала Льва Доватора. В сентябре 1941 года кавалеристы-доваторцы, держа оборону противника, 4 дня вели кровопролитные бои на берегах реки Межи в районе нынешнего поселка Жарковский. В память об этом событии на центральной площади поселка установлена памятная мемориальная плита.

Пресс-служба Правительства Тверской области