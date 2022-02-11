101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Антонине Васильевне Сорокиной

23 февраля 101 год исполнился жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Васильевне Сорокиной. С днем рождения Антонину Васильевну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Желаю Вам в мире и радости встречать каждый новый день, чувствуя душевное тепло и заботу близких Вам людей. Великий подвиг, совершенный поколением победителей, наполняет наши сердца чувством гордости за страну, стремлением трудиться во благо Отечества», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Антонина Васильевна родом из деревни Высоково Рамешковского района. В довоенные годы здесь она работала на трикотажном производстве. Во время Великой Отечественной войны Антонина Васильевна трудилась в тылу, копала противотанковые рвы.

После войны Антонина Васильевна переехала с семьей в Калинин, работала в колхозе. Антонина Васильевна воспитала четверых детей, у нее пятеро внуков и семеро правнуков. Ветеран награждена медалью «Труженик тыла».

Пресс-служба Правительства Тверской области