Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 февраля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 93 432 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 669 416 человек, в том числе за сутки – 608 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 767 506, в том числе за последние сутки их проведено 5434.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 140 989 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 506 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 49 435
Конаковский район 11 241
Ржев 7700
Калининский район 6037
Вышневолоцкий городской округ 5304
Торжок 4877
Кимры 4230
Кашинский городской округ 3311
Бежецкий район 3295
Бологовский район 3275
Осташковский городской округ 2890
Калязинский район 2864
Старицкий район 2735
Лихославльский район 2614
Нелидовский городской округ 2412
Максатихинский район 2151
Западнодвинский муниципальный округ 1973
Торопецкий район 1846
Торжокский район 1700
Весьегонский муниципальный округ 1605
Рамешковский район 1584
Зубцовский район 1553
Кувшиновский район 1527
Оленинский муниципальный округ 1479
Андреапольский муниципальный округ 1219
Селижаровский муниципальный округ 1176
Спировский район 1129
Ржевский район 1122
Краснохолмский муниципальный округ 1003
Кесовогорский район 892
Кимрский район 886
Сонковский район 879
ЗАТО Озёрный 877
Пеновский муниципальный округ 808
Фировский район 712
Сандовский муниципальный округ 657
Бельский район 636
Жарковский район 482
Молоковский район 442
Лесной муниципальный округ 397
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области