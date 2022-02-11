Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 23 февраля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 93 432 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 669 416 человек, в том числе за сутки – 608 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 767 506, в том числе за последние сутки их проведено 5434.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 140 989 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 506 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 49 435

Конаковский район 11 241

Ржев 7700

Калининский район 6037

Вышневолоцкий городской округ 5304

Торжок 4877

Кимры 4230

Кашинский городской округ 3311

Бежецкий район 3295

Бологовский район 3275

Осташковский городской округ 2890

Калязинский район 2864

Старицкий район 2735

Лихославльский район 2614

Нелидовский городской округ 2412

Максатихинский район 2151

Западнодвинский муниципальный округ 1973

Торопецкий район 1846

Торжокский район 1700

Весьегонский муниципальный округ 1605

Рамешковский район 1584

Зубцовский район 1553

Кувшиновский район 1527

Оленинский муниципальный округ 1479

Андреапольский муниципальный округ 1219

Селижаровский муниципальный округ 1176

Спировский район 1129

Ржевский район 1122

Краснохолмский муниципальный округ 1003

Кесовогорский район 892

Кимрский район 886

Сонковский район 879

ЗАТО Озёрный 877

Пеновский муниципальный округ 808

Фировский район 712

Сандовский муниципальный округ 657

Бельский район 636

Жарковский район 482

Молоковский район 442

Лесной муниципальный округ 397

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области