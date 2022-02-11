Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Верхневолжья с Днем защитника Отечества

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. С праздником ветеранов, военнослужащих и всех жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя. День защитника Отечества, как государственный праздник, был установлен в нашей стране сто лет назад, в 1922 году.

«В этот день мы отдаем дань уважения всем, для кого главным делом жизни стали защита родной страны, её безопасность и благополучие. Мы бережно храним память о жителях Верхневолжья, которые в разные исторические эпохи героически сражались за родную землю, отстаивали право России быть единой, сильной, суверенной страной. Преклоняемся перед всеми, кто в годы Великой Отечественной войны проявил величайшие мужество и силу духа. Своим подвигом, каждым днём жизни ветераны показали, что высшей ценностью для нашего народа являются чувство долга, любовь к Родине, труд во имя Отчизны», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В преддверии праздника, 22 февраля, Губернатор вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, для кого главным делом жизни стали защита родной страны, ее безопасность и благополучие.

В числе награждённых – люди самых разных профессий: военнослужащие и медики, сотрудники правоохранительных органов и МЧС России, представители ветеранских организаций, оборонной промышленности и военной науки, сотрудники Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил, Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Тверского суворовского военного училища.

23 февраля в муниципалитетах Тверской области проходят торжественные митинги. Организованы патриотические, образовательные и культурные мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области