Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям Тверской области поздравление с Днём защитника Отечества.

«В нашей стране военная служба во все времена считалась призванием и делом чести мужественных, сильных духом людей. Уверен, так будет и впредь, ведь из века в век, из поколения в поколение бережно передается память о героических страницах истории, гордость за ратные подвиги наших отцов и дедов», – говорится в поздравлении от Владимира Путина.

Поздравления с Днём защитника Отечества главе региона и жителям Верхневолжья также направили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, представители Администрации Президента РФ, члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ.

В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили от глав регионов, руководителей федеральных Министерств, служб и структур, руководителей территориальных органов государственной власти, органов местного самоуправления, депутатов областного парламента, общественных организаций, предприятий Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области