23 февраля – День защитника Отечества

Дорогие ветераны!

Уважаемые военнослужащие!

Уважаемые жители Тверской области!

День защитника Отечества, как государственный праздник, был установлен в нашей стране сто лет назад, в 1922 году. За прошедшее время менялось его название, но суть осталась неизменной.

В этот день мы отдаём дань уважения всем, для кого главным делом жизни стали защита родной страны, её безопасность и благополучие.

Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал, что «доблесть и мужество защитников Родины отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, дать достойный отпор любому, кто пытался посягнуть на нашу землю».

Мы бережно храним память о жителях Верхневолжья, которые в разные исторические эпохи героически сражались за родную землю, отстаивали право России быть единой, сильной, суверенной страной.

Преклоняемся перед всеми, кто в годы Великой Отечественной войны проявил величайшие мужество и силу духа. Своим подвигом, каждым днём жизни ветераны Великой Отечественной показали, что высшей ценностью для нашего народа являются чувство долга, любовь к Родине, труд во имя Отчизны.

Уважаемые товарищи!

Желаю вам, вашим коллегам, родным и близким здоровья, мира, благополучия и новых успехов на благо нашей великой Родины.

С праздником!

С Днем защитника Отечества!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя