Найденные в Тверской области реликвии времен Великой Отечественной войны представят в московском Музее Победы

Реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Тверской, Московской, Псковской и Смоленской областях, представят 23 февраля в московском Музее Победы. Выставку в честь Дня защитника Отечества подготовило поисковое объединение «Тризна».

Посетители увидят около 100 реликвий времен Великой Отечественной войны. Это личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта.

Гости Музея Победы смогут подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о деятельности по индентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках.

Поисковая работа в Тверской области ведётся с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено свыше 5100 имен без вести пропавших воинов.

«Эта работа помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году на территории Тверской области традиционно проводится Вахта памяти. Ежегодным масштабным событием является международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». В прошлом году за две недели ее работы обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из них 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов. В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области