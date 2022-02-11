В Верхневолжье началось формирование реестра получателей бесплатной школьной формы

В школах Тверской области началось составление предварительных списков детей из многодетных семей, которым к 1 сентября 2022 года будет бесплатно выдаваться комплект школьной формы. Предварительный реестр получателей планируется подготовить к 1 апреля, до августа он будет корректироваться.

В 2022 году около 22 тысяч детей из многодетных семей Тверской области будут обеспечены школьной формой. Впервые по решению Губернатора Игоря Рудени комплекты получат все учащиеся с 1 по 11 классы. Ранее форму выдавали детям только с 1 по 5 классы.

В этом году из областного бюджета на эти цели выделено 130,9 млн рублей. Производством формы будут заниматься тверские компании.

В 2020 году школьной формой в Тверской области было обеспечено 11 784 ребенка, в 2021 году – 13 062 ребенка. Реализация данной меры поддержки осуществляется в рамках национального проекта «Демография». Форма выдается детям из многодетных семей без учета уровня дохода и в беззаявительном порядке.

В прошлом году социальная мера была усовершенствована: оптимизированы процессы логистики (комплекты стали доставлять в школы), а также улучшен процесс формирования списков детей.

В Верхневолжье разработан целый комплекс мер поддержки больших семей.

Многодетным родителям предоставляют сертификаты на приобретение автомобиля и из областного бюджета покрывают расходы в течение пяти лет на страховку транспортного средства, многодетные также освобождены от платы за вывоз ТКО и от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство.

С 2022 года все многодетные семьи Верхневолжья могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей (от 200 до 500 тысяч рублей). Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

Еще одно направление регионального демографического пакета – помощь в приобретении жилья для многодетных семей с невысокими доходами.

Пресс-служба Правительства Тверской области