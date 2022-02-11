Губернатор Игорь Руденя накануне Дня защитника Отечества вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья

22 февраля Губернатор Игорь Руденя вручил жителям Тверской области государственные и региональные награды. Торжественная церемония была приурочена ко Дню защитника Отечества.

«В этот день мы отдаём дань уважения всем, для кого главным делом жизни стали защита родной страны, её безопасность и благополучие. Мы бережно храним память о жителях Верхневолжья, которые в разные исторические эпохи героически сражались за нашу Родину, оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Сегодня высокие государственные награды будут вручены тем, кто продолжает эти выдающиеся традиции. Это люди особой закалки, которые служат Родине, защищая нашу страну и её граждан от любых угроз, передают свой опыт подрастающему поколению», - подчеркнул Игорь Руденя.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена начальнику медицинской службы Центрального научно-исследовательского института ВКС Министерства обороны РФ Владимиру Федяеву.

«Это значимая оценка моей работы. Но эта награда - не только моя заслуга, а заслуга всего института, моего коллектива», - сказал Владимир Федяев.

Высоких государственных наград удостоены врачи. Как отметил Игорь Руденя, продолжая трудиться в условиях повышенной нагрузки, медицинские работники Верхневолжья ежедневно в круглосуточном режиме борются за жизнь и здоровье людей.

Медаль Луки Крымского вручена врачу-анестезиологу-реаниматологу Детской областной клинической больницы Владимиру Герасимову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу-хирургу Областной клинической больницы Сергею Холодину.

В числе награждённых люди самых разных профессий - военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, МЧС России, представители ветеранских организаций, оборонной промышленности и военной науки, сотрудники и курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и Тверского суворовского военного училища.

По словам Губернатора, коллективы тверских учебных заведений достойно продолжают легендарные традиции отечественной военной школы, вносят большой вклад в подготовку высокопрофессиональных кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации.

Глава региона поблагодарил всех награждённых за труд, за службу на благо Родины и отметил, что сегодняшнему поколению тверских школьников есть на кого равняться и с кого брать пример.

Пресс-служба Правительства Тверской области