В Тверской области выделяют дополнительные средства на реставрацию объектов культурного наследия

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На заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя, выделены дополнительные средства на проведение работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия.
«Средства, которые мы вкладываем в возрождение зданий и сооружений – это возможность передать историю будущим поколения, возможность всестороннего развития общества», – считает Губернатор.
В Тверской области располагается самое большое в ЦФО количество объектов культурного наследия – 10781.
Реставрационные работы будут проводиться в комплексе Тверского путевого дворца, здании духовного училища, комплексе застройки набережной Афанасия Никитина, музее Салтыкова-Щедрина. Комплексная реставрация пройдет в Доме Полежаевых в Калязине. Кроме того, продолжится ремонт фасадов областного театра драмы.
В рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина будет отремонтирован музей поэта в Берново и флигель усадьбы Олениных в Торжке.
Также государственную программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» вошли новые объекты – драматический театр в Вышнем Волочке, Дворец творчества детей и молодежи в Твери.
Всего на заседании Правительства до 2024 года на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия дополнительно выделено более 1 млрд рублей.
Пресс-служба Правительства Тверской области