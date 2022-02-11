В Тверской области выделяют дополнительные средства на реставрацию объектов культурного наследия

На заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя, выделены дополнительные средства на проведение работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия.

«Средства, которые мы вкладываем в возрождение зданий и сооружений – это возможность передать историю будущим поколения, возможность всестороннего развития общества», – считает Губернатор.

В Тверской области располагается самое большое в ЦФО количество объектов культурного наследия ­­– 10781.

Реставрационные работы будут проводиться в комплексе Тверского путевого дворца, здании духовного училища, комплексе застройки набережной Афанасия Никитина, музее Салтыкова-Щедрина. Комплексная реставрация пройдет в Доме Полежаевых в Калязине. Кроме того, продолжится ремонт фасадов областного театра драмы.

В рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина будет отремонтирован музей поэта в Берново и флигель усадьбы Олениных в Торжке.

Также государственную программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» вошли новые объекты – драматический театр в Вышнем Волочке, Дворец творчества детей и молодежи в Твери.

Всего на заседании Правительства до 2024 года на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия дополнительно выделено более 1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области