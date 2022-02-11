Правительство Тверской области окажет помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывающим в регион

Оказание поддержки жителям Донбасса, прибывающим на территорию тверского региона, рассмотрено 22 февраля на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Вчера состоялось заседание Совета Безопасности РФ под руководством Президента России Владимира Путина. Высказана однозначная позиция о признании независимости республик ДНР и ЛНР. Полностью поддерживаем решение Президента и считаем, что сегодня это необходимость. Жители этих территорий являются для нас близкими людьми. Мы всегда жили в интеграции и работали вместе. Сейчас они оказались в сложной ситуации, у нас есть возможность подтвердить это делами. К нам прибывает первая группа жителей Донбасса –это женщины с детьми», – сообщил журналистам Игорь Руденя.

Правительством Тверской области по поручению главы региона разработан план первоочередных мероприятий по поддержке прибывающих граждан. Жителям Донбасса будет обеспечено проживание в пунктах временного размещения на базе учреждений Твери и других городов области. Им также предоставят предметы первой необходимости.

«Для малышей предоставим наборы для новорожденных, учащимся выдадим школьную форму и другие необходимые вещи. Ребята также пойдут в школы, а их мамам и бабушкам поможем трудоустроиться на территории региона. Кроме того, будем работать над тем, чтобы молодые, перспективные жители республик остались у нас для постоянного проживания», – отметил Игорь Руденя.



Пресс-служба Правительства Тверской области