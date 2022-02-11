В Тверской области стимулируют инвесторов, привлекающих в регион высококвалифицированные кадры

22 февраля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Одним из вопросов стало стимулирование работодателей, реализующих инвестиционные проекты в Верхневолжье, к привлечению высококвалифицированных кадров из других субъектов РФ. С инициативой о предоставлении таких субсидий выступили представители бизнеса, она была поддержана главой региона.

«Специалисты, которых мы привлечем в экономику, должны быть гражданами России и иметь успешный опыт работы в своей отрасли. Мы дадим субсидию предприятиям, которые привлекают таких работников, для развития нашей экономики. Это хороший опыт, который даст нам возможность пополнить ряды высококлассных специалистов в тех сферах, где у нас есть дефицит – металлообработка, машиностроение, сельское хозяйство», – отметил глава региона, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Получателями субсидии являются юридические лица, которые реализуют в регионе инвестпроекты с объемом инвестиций не менее 100 млн рублей. Министерством экономического развития будет проведена работа по сбору предложений от представителей бизнеса по участию в проекте. За каждого привлеченного специалиста работодателю будет выделяться единовременная субсидия.

Для получения выплаты работодатель должен быть включен в Реестр работодателей, поставлен на учет в налоговом органе, иметь среднюю заработную плату не ниже зарплаты по отрасли в Тверской области. Кроме того, компания не должна являться иностранным юридическим лицом и не иметь задолженности по зарплате.

После трудоустройства специалист обязан проработать в компании не менее трех лет, а его зарплата должна быть не менее 60 тысяч рублей.

В настоящее время в Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 86 проектов в разных отраслях экономики, которые будут воплощены в жизнь до 2035 года. Общий заявленный объём инвестиций – более 177 миллиардов рублей, будет создано 19 тысяч рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области