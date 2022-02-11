В Тверской области расширена поддержка работодателей, которые трудоустраивают подростков

Система поддержки работодателей, обеспечивающих временное трудоустройство подростков, стало одной из тем на заседании областного Правительства, которое 22 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Всем подросткам, постоянно проживающим в Тверской области и желающим внести свой вклад в развитие региона, получить первый рабочий опыт, должна быть предоставлена такая возможность. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе. Сегодняшние подростки – это будущий кадровый резерв нашего региона», – считает Игорь Руденя.

В 2022 году заработная плата подросткам во внебюджетной сфере будет субсидирована предпринимателям в объёме 100% минимального размера оплаты труда. Кроме того, с этого года будут введены субсидии на горячее питание и оплату труда наставников. На поддержку работодателей будет направлено порядка 14,5 млн рублей.

Для получения субсидий работодатель должен трудоустроить подростка на период не менее 10 рабочих дней, а размер оплаты его труда должен быть установлен не ниже МРОТ.

С несовершеннолетним необходимо заключить трудовой договор, а затем предоставить в центр занятости пакет документов для получения субсидии. В течение 10 рабочих дней документы будут проверены и работодателю возместят затраты.

Предполагается, что в текущем году в организациях внебюджетной сферы смогут трудоустроиться свыше 1,4 тысячи подростков от 14 до 18 лет.

В 2021 году на предприятиях и в организациях Верхневолжья трудились более 6 тысяч ребят – почти в два раза больше запланированного. За прошедшие пять лет количество организаций внебюджетной сферы, где работают подростки, увеличилось в 2,6 раза: если в 2016 году их было 74, то в 2021-ом – 195. Число трудоустроенных подростков в данной сфере выросло в 2,3 раза – с 622 до 1 448 человек.

Сегодня молодежь трудится на обрабатывающих производствах, предприятиях сельского хозяйства, торговли и общепита, энергетики и ЖКХ, информации и связи. А также в отраслях строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства. В топ-5 профессий входят рабочий, официант, упаковщик, продавец, кассир.

Пресс-служба Правительства Тверской области