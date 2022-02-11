В Тверской области рассмотрены итоги проведения конкурентных закупок в 2021 году и график госзакупок на 2022 год

Результаты проведения конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами государственной власти в 2021 году рассмотрены на заседании Правительства Тверской области 22 февраля под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Конкурентные процедуры – это один из инструментов решения задач социально-экономического развития региона, конкретных направлений и отраслей. Главные направления – своевременное проведение конкурентных процедур и подготовка документации. При этом важны правильно сформированные технические задания и документация. Это ключевые факторы привлечения к работе надежных, качественных, эффективных исполнителей», – сказал Игорь Руденя.

По итогам прошлого года объем закупок увеличился почти в два раза, по сравнению с 2020 годом. Общий объем средств составил 64 млрд рублей. Этот рост обусловлен существенным увеличением объемов работ в дорожном хозяйстве и строительстве. В 2021 году основной объем закупок произведен во втором квартале.

В дорожном хозяйстве средства направлялись на обеспечение строительства, ремонта и содержания дорог, развитие системы пассажирских перевозок. В строительстве – на проектирование, ввод и ремонт объектов. В здравоохранении – на закупку лекарств, медицинского оборудования и изделий, деятельность санитарной авиации, борьбу с коронавирусной инфекцией.

Особое внимание, по мнению Губернатора, следует уделять развитию практики опережающих и долгосрочных закупок.

Положительная динамика в прошлом году отмечена по сумме опережающих закупок – это более 9,2 млрд рублей, в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году.

В 2,5 раза увеличилась сумма долгосрочных закупок – до 33,6 млрд рублей, тогда в 2020-м она составляла 13,1 млрд рублей. Среди ключевых долгосрочных контрактов – строительство Западного моста в Твери, Бежецкой центральной районной больницы, развитие новой модели пассажирских перевозок, рекультивация полигона ТКО на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью, строительство автомобильной дороги «Москва – Рига» –Ржев.

Важной задачей Игорь Руденя назвал привлечение к участию в конкурсных процедурах производителей и поставщиков, являющихся налоговыми резидентами Тверской области.

По итогам 2021 года доля контрактов с тверскими заказчиками составила 55%. В целом в 2021 году в четыре раза увеличилась контрактация с тверскими поставщиками по разным направлениям госзакупок. А объем закупок у малого бизнеса по сравнению с 2020-м вырос на 7,6%.

На заседании также рассмотрены вопросы цифровизации «малых закупок» и проведения совместных закупок, стандартизации закупаемых товаров, работ и услуг, повышения квалификации специалистов. В 2021 году обучение прошли более 1200 человек: региональные, муниципальные заказчики и предприниматели.

Игорь Руденя поддержал предложения экспертов в части долгосрочного планирования государственных закупок, комплексного подхода в торгах при реализации крупных проектов в строительстве, поэтапного контроля сроков исполнения контрактов и другие инициативы.

На заседании регионального Правительства представлен проект сводного графика приоритетных закупок Тверской области на 2022 год. Так, на закупки в рамках реализации национальных проектов, на социально значимые позиции заложено 11,8 млрд рублей.

До конца первого квартала текущего года планируется провести конкурентные процедуры по выполнению ремонтных работ. До 1 июня – по 80% остальных закупок. К 1 сентября показатель по всем направлениям должен составить 100%.

Среди крупных закупок в здравоохранении – приобретение линейного ускорителя и аппарата брахитерапии для Тверского областного клинического онкологического диспансера, модульных врачебных амбулаторий. В образовании – поставка новых школьных автобусов. В сфере культуры – капитальный ремонт Театра кукол в Твери, продолжение реставрации исторических зданий.

Также продолжится реализация программы переселения жителей из аварийных домов и другие региональные проекты в демографии, спорте, социальном секторе, лесном хозяйстве, туризме.

Пресс-служба Правительства Тверской области