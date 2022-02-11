«Транспорт Верхневолжья» информирует о графике работы автобусов 23 февраля

23 февраля, в День защитника Отечества, автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе будут работать по графику выходного дня. В Ржевском, Старицком, Зубцовском и Кимрском районах расписание останется без изменений, автобусы будут курсировать по графику рабочего дня.

Для обеспечения безопасности пассажиров «Верхневолжское АТП» продолжает соблюдать усиленные меры дезинфекции перед выпуском транспортных средств на линию, при межрейсовых перерывах водители дезинфицируют контактные поверхности (поручни, спинки кресел, валидаторы). Перевозчик выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно после возвращения с линии все автобусы проходят полную дезинфекцию салонов.

Второй этап новой транспортной модели пассажирских перевозок был запущен в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах в июле 2021 года. В марте 2022 года современные, комфортабельные и безопасные автобусы «Транспорта Верхневолжья» появятся в Конаковском районе.

В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, жители могут обратиться на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по телефону 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Министерства транспорта Тверской области