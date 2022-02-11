«Транспорт Верхневолжья» представил тарифную систему для Конаковской агломерации

С марта в Конаковском районе начнет работу новая модель пассажирских перевозок. В рамках новой транспортной модели на всех маршрутах будет действовать новая тарифная линейка.

Предусмотрено удобное абонементное меню на 5, 20, 40 и 60 поездок, а также проездные на 1, 3, 7, 15, 30, 90, 365 дней. Абонементы действуют с момента покупки. Они позволят пассажирам экономить на поездках до 30%.

Стоимость поездки на общественном транспорте в городе Конаково, поселке Редкино и поселке Новозавидовский составит 27 рублей при оплате за безналичный расчет и 31 рубль при оплате наличными. Выгоднее всего будет пользоваться абонементом на 60 поездок, стоимость одной поездки – около 23 рублей. Стоимость пересадки составит 17 рублей.

На пригородных маршрутах будет действовать тариф 3,35 рублей за километр при оплате наличными и 3,25 рублей – по безналичному расчету.

На всех маршрутах новой транспортной модели в Конаковском районе будет действовать льготный проезд. Ежемесячная стоимость льготного абонемента составляет 302 рубля.

Оплатить проезд в общественном транспорте в Конаковском районе можно будет с помощью банковской карты, QR-кода и мобильного приложения «Волга», транспортной карты «Волга», социальной карты жителя Тверской области, а также за наличный расчет.

При проезде в общественном транспорте в Тверской области нужно прикладывать карту к валидатору два раза: первый раз приложить и удерживать карту у валидатора при входе в автобус, а затем повторно приложить ее при выходе из автобуса для расчёта стоимости поездки и оплаты проезда.

Оплатить разовую поездку банковской картой можно без привязки в личном кабинете и покупки абонемента. Если не удалось оплатить проезд картой, оплатите проезд у водителя. Безналичная оплата проезда – это удобно и безопасно. Штраф за безбилетный проезд составляет от 500 до 1000 рублей.

С расписанием и маршрутами общественного транспорта в Конаково и Конаковском районе можно ознакомиться на сайте Министерства Транспорта Тверской области.

Ознакомиться с изменениями движения городских и пригородных маршрутов более детально можно на схемах.

По любым возникающим вопросам можно обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Всего в Конаково и Конаковском районе предусмотрено создание 34 маршрутов, по которым будут курсировать автобусы среднего и малого класса, совершая 430 рейсов в весенне-летний период и 405 рейсов в осенне-зимний сезон.

«С 3 марта «Транспорт Верхневолжья» начнет действовать в Конаковской агломерации. Видим высокие ожидания жителей по стабильной работе общественного транспорта, что особенно актуально в часы пик. Мы сохраняем все льготы для ветеранов и других категорий граждан. В Конаково также планируем внедрять новые модели автобусов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На линиях будут работать современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Как и в других районах, где уже действует новая модель общественного транспорта, пассажирам Конаковского района будут доступны безналичная оплата, льготный проезд и другие преимущества системы.

Новая транспортная модель, инициированная Губернатором Тверской области Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти агломераций, где проживает треть населения Тверской области – в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области