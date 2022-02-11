В тверском «Кванториуме» проходит региональный форум по программированию

С 21 по 25 февраля в тверском «Кванториуме» проходит региональный форум (хакатон) по программированию Arduino. Хакатон проводится в дистанционном формате в двух группах: для ребят со средним уровнем подготовки в возрасте от 12 до 16 лет и для учащихся в возрасте от 14 до 17 лет с высоким уровнем.

Первый детский технопарк «Кванториум» в Твери открыт в 2018 году. Уникальная высокотехнологичная площадка дополнительного образования детей и подростков в сфере инженерных наук функционирует на базе Тверского областного Центра юных техников.

На недавнем заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени принято решение о создании в регионе четырех школьных «Кванториумов». Они будут открыты в 2022-ом – начале 2024 года в рамках национального проекта «Образование».

В этом году школьный «Кванториум» будет создан на базе одной из школ города Ржева, в 2024-ом – два «Кванториума» появятся в Твери и один в Конаково.

Основной акцент в работе школьных «Кванториумов» будет сделан на совершенствовании методов и способов обучения по естественнонаучным предметам – биологии, химии, физики, технологии.

Все площадки оснастят лабораторными комплексами, 3-D оборудованием, робототехническими наборами, многофункциональными наборами для прототипирования и другим необходимым оборудованием.

Также заявлено создание в регионе трех новых Центров цифрового образования «IT-куб». Они развиваются в Верхневолжье с целью интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В 2022 году IT-кубы появятся в Кимрах и Вышнем Волочке. В 2024-ом – в Ржеве. На эти цели направят 34,9 млн рублей. Будет приобретено необходимое оборудование, мебель, учебная и методическая литература.

В настоящее время в Тверской области действуют три Центра «IT-куб» - в Твери, Удомле, Торжке. Там школьники от 8 до 17 лет могут освоить востребованные языки программирования, научиться писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность.

Пресс-служба Правительства Тверской области