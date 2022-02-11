Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области

21 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами областного Правительства. Одной из тем стало исполнение регионального бюджета.

Доходная часть областного бюджета на 2022 год утверждена в размере свыше 87 млрд рублей, расходная – порядка 88,5 млрд рублей. За первый месяц 2022 года большая часть расходованных средств была направлена на реализацию национального проекта «Демография», а также «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда».

Кроме того, на совещании были рассмотрены обращения граждан по таким направлениям, как здравоохранение, содержание дорог, пассажирские перевозки и другим. Глава региона поручил принять все необходимые меры по решению озвученных в обращениях вопросов.

Еще одной темой обсуждения стал вопрос организации оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, которые прибудут в Тверскую область.

Игорь Руденя поставил задачи перед профильными Министерствами и ведомствами, в том числе связанные с обеспечением граждан необходимой медицинской помощью, устройством детей в образовательные учреждения, а также с содействием в трудоустройстве взрослого населенияв соответствии с их квалификацией.

Пресс-служба Правительства Тверской области