В Тверской области проходят памятные мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Александровича Медведева

21 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения Виктора Александровича Медведева – Героя Советского Союза, командира звена гвардейского авиаполка, подполковника. Виктор Александрович родом из деревни Бородулино Калязинского района.

После окончания Таганрогской военно-авиационной школы в июле 1943 года лейтенант Виктор Медведев прибыл на фронт командиром звена штурмовиков ИЛ-2 79-го гвардейского штурмового полка 2-й гвардейской авиадивизии. В это время шли ожесточенные бои на Курской дуге.

За 16 проведенных на фронте месяцев старший лейтенант Виктор Медведев совершил 100 боевых вылетов. В 1944 году Медведев и звено штурмовиков под его командованием отличились в белорусской операции.

Калязинский краевед Николай Суворов в своей книге «Калязин. Страницы истории» писал: «Во время одного из наступлений штурмовики Медведева разбили 25 вагонов с немецкой техникой, сожгли в наземных колоннах врага три танка и шесть автомашин. За три боя на реке Нарев Медведев 12 раз штурмовал наземные силы врага. Его удары были точными. Каждый раз он оказывался там, где требовалась срочная помощь штурмовика».

15 мая 1946 года Виктору Александровичу Медведеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После окончания войны Виктор Медведев продолжил службу в Советской Армии. В 1957 году в звании подполковника уволен в запас. Проживал и работал сначала в Калинине, затем в Николаеве.

Герой Советского Союза ушел из жизни 7 января 1984 года.

В феврале в честь 100-летия со дня рождения Виктора Медведева в образовательных учреждениях Калязинского района проходят уроки мужества, в районной библиотеке им. А.Н. Макарова организована выставка «Калязинцы – Герои Советского Союза», а в Пеньевском ЦСДК – стенд «Герои Советского Союза».

В программе памятных мероприятий – чествование Героя на торжественном концерте ко Дню защитника Отечества «За нами Россия, за нами страна» в районном Доме культуры. Также запланирована церемония возложения цветов к стеле В.А. Медведеву на Аллее Героев в парке Победы.

Организации культуры и образования, сотрудники учреждений сельских поселений также примут участие в автопробеге «Память поколений».

Тверская область – малая родина 301 Героя Советского Союза.

16 февраля в Тверской области прошли памятные мероприятия в честь 105-летия со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца Верхневолжья Алексея Тихоновича Севастьянова. Он стал первым в истории Великой Отечественной войны летчиком, сбившим таранным ударом немецкий самолет.

Пресс-служба Правительства Тверской области