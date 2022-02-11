На заседании Правительства Тверской области рассмотрят итоги государственных закупок товаров, работ и услуг в 2021 году и задачи на 2022 год

Итоги государственных закупок товаров, работ и услуг в 2021 году и задачи на текущий год обсудят 22 февраля на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Конкурентные процедуры - один из ключевых инструментов по решению задач социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и достижения национальных целей, установленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На заседании рассмотрят объемы государственных закупок в 2021 году, качество работы по данному направлению исполнительных органов государственной власти, дополнительные меры для повышения эффективности управления государственным заказом в текущем году.

Также будет представлен проект сводного графика приоритетных закупок Тверской области на 2022 год.

Кроме того, в повестку дня включен вопрос о поддержке работодателей, обеспечивающих временное трудоустройство подростков. Участники заседания рассмотрят дополнительные меры, направленные на увеличение производства картофеля и овощей в региональном АПК.

Пресс-служба Правительства Тверской области