Военнослужащие и курсанты в День защитника Отечества смогут бесплатно посетить филиалы Музея Победы в Тверской области

23 февраля Ржевский филиал Музея Победы и музейный павильон мемориала Советскому солдату смогут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов РФ, курсанты военных учебных заведений и кадеты. Для этого им необходимо предъявить на кассе соответствующее удостоверение.

Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание Губернатор Игорь Руденя назвал важнейшими направлениями работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области.

«Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает глава региона.

В музее «Ставка Сталина» воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. В небольшом деревянном доме подо Ржевом Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В экспозицию входят военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

Интерактивный музей Мемориала Советскому солдату посвящен истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. В павильоне установлена информационная система, которая содержит записи о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. В экспозиции представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

Мемориал Советскому солдату открыл 30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин. После открытия мемориальный комплекс стал филиалом Музея Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области